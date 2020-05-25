قررت تركيا زيادة الضريبة المفروضة على شراء العملة الصعبة إلى 1% من 0.2%، في خطوة تستهدف احتواء تداعيات جائحة فايروس كورونا على الليرة، وذلك وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية.ويسري القرار بأثر فوري، ويشمل معاملات الصرف الأجنبي ومشتريات الذهب.وبدأت تركيا بفرض الضريبة عند 0.1% في شهر مايو من العام الماضي، ثم رفعتها إلى 0.2% مع محاولة السلطات الحيلولة دون «الدولرة» في ظل إقبال الأتراك على شراء الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.وتعد زيادة «ضريبة التأمين المصرفي والمعاملات» هي الأحدث في إطار تغييرات ضريبية وتنظيمية تبنتها أنقرة لتحقيق الاستقرار في الليرة التركية، التي هبطت 13% منذ بداية العام الحالي ولامست أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار في وقت سابق من الشهر.