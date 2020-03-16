سجلت العملة الإيرانية انهيارا جديدا، اليوم (الإثنين)، وذلك قبل أيام معدودة من حلول العام الإيراني الجديد الذي يبدأ الجمعة القادمة، وفقا لموقع «بازار» الإيراني، والذي اوضح أن «الدولار اقترب من 160 ألف ريال إيراني».

واضاف الموقع الإيراني المتخصص في الشؤون الاقتصادية أن «الدولار الواحد بلغ في بعض مراكز الصرافة، 156500 ريال إيراني»، مشيرا إلى أن بعض المراكز قامت ببيع الدولار بقيمة 159 ألف ريال إيراني، وأن قيمة اليورو بلغت 173500 ريال إيراني.

فيما اتهم رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية، التجار المحليين بالعمل منذ فترة طويلة على «رفع أسعار العملات الأجنبية أمام العملة المحلية لتحقيق أرباح وشن حرب نفسية على المواطنين»، زاعما أن «البنك المركزي تمكن من الحفاظ على الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي خلال العامين الماضيين، على الرغم من عاصفة الأحداث الطبيعية والسياسية والعسكرية والنفسية والدعاية، وسيستمر في متابعة سياسته بقوة أكبر».