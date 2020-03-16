أجرى صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، تعديلًا على ضابط العمر في برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، ليشمل الفئة العمرية بين 18 إلى 50 عامًا، بدلًا من ضابط العمر السابق الذي كان يشمل الفئة العمرية بين 20 و40 عامًا.وأجرى الصندوق عدة تحسينات على ضوابط الدعم في البرنامج تضمنت؛ تعديل الحد الأعلى لأجر الموظف المدعوم من 10 آلاف ريال إلى 15 ألف ريال، وإلغاء ضابط الانقطاع عن العمل 90 يومًا، بحيث يُسمح للباحث عن العمل بالتقديم على الوظائف المعلنة في البرنامج، شريطة ألا تكون الوظيفة في منشأة تعود ملكيتها لنفس المالك الذي كان يعمل لديه. كما شملت التحسينات إلغاء شرط زيارة العميل (المنشأة) لفرع الصندوق لتسليم الآيبان البنكي أو التفويض، والاكتفاء بإرفاقه إلكترونيًا عبر بوابة «طاقات».وتأتي هذه التحسينات، نتيجةً لاستمرار عقد الصندوق عددا من ورش العمل مع عدة قطاعات في سوق العمل والغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة، وكذلك استماع فروع الصندوق لملاحظات ومقترحات أصحاب الأعمال والمستفيدين من البرنامج. وتمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف عن طريق البرنامج إلى 36 شهرًا، بمعدل 30% من الراتب الشهري للسنة الأولى من الدعم، و20% للسنة الثانية، و10% للسنة الثالثة، كما تتم إضافة نسبة إضافية للدعم بين 5 و10%، عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المناطق غير الرئيسية والمحافظات الأقل كثافة سكانية، وفي حال كان حجم المنشأة 50 عاملا فأقل.