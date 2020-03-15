أعلنت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» إيقاف الرحلات البحرية ماعدا البضائع مؤقتاً بين المملكة و23 دولة، ضمن الجهود المتخذة من قبل الدولة حيال الإجراءات والاحتياطات الاحترازية اللازمة لمنع دخول فايروس كورونا المستجد (covid-19)، ووضع عدداً من الاجراءات الوقائية الملزمة على السفن القادمة للمملكة.

ونص تعميم الهيئة على إيقاف الرحلات البحرية مؤقتاً بين المملكة ودول (الإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، العراق، لبنان، سورية، مصر، كوريا الجنوبية، الصين، دول الاتحاد الأوربي، الاتحاد السويسري، الهند، باكستان، تركيا، أريتريا، سريلانكا، إثيوبيا، كينيا، السودان، جيبوتي، الصومال، جنوب السودان، والفلبين) ويستثنى منها رحلات الإجلاء والشحن والتجارة.

كما تضمن التعميم الصادر من الهيئة تعليق السماح بسفر المواطنين والمقيمين ومنع دخول القادمين من الدول المشار إليها بشكل مباشر أو من كان بها خلال (14) يوماً السابقة لقدومه، بالإضافة إلى تعليق إجراء تغيير طواقم البحارة العاملين على السفن بكافة أنواعها التي تصل للموانئ السعودية والقادمين من الدول المشار إليها بشكل مباشر أو من كان بها خلال (14) يوماً السابقة لقدومه.

وتواصل الهيئة تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية من فايروس كورونا المستجد (covid-19) في موانئ المملكة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، ومن ذلك عمليات التطهير والتعقيم في صالات الركاب والمرافق العامة بالموانئ، وتقديم كافة المعدات والوسائل الحديثة التي تعمل على مدار الساعة وفق أعلى معايير الصحة والسلامة العالمية، بالإضافة إلى إقامة عدة ورش توعوية للعاملين بها ولوحات إرشادية للقادمين إليها، بهدف توفير بيئة صحية متكاملة.

يذكر أن «موانئ» أعدت خطة متكاملة لاتخاذ كافة التدابير والاحتياطات الاحترازية اللازمة لمنع دخول فايروس كورونا المستجد، تماشياً مع الجهود الوطنية الوقائية للحد من انتشاره ومنع دخوله إلى المملكة.