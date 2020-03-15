شهّرت وزارة التجارة بمالك مؤسسة تختص في تجارة المواد الغذائية، بعد ثبوت إدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بتخزين 396 كيلوغراماً من اللحوم والأسماك الفاسدة ومجهولة المصدر في مستودع غير مطابق للمواصفات ومخالف لاشتراطات التخزين الصحية بمكة المكرمة.ونشرت الوزارة مضمون الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المتضمن فرض غرامة مالية وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة 3 أشهر ومصادرة وإتلاف كافة الكميات المضبوطة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف. وتؤكد «التجارة» مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، إذ ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً.