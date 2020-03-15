تكبدت سوق العملات الرقمية خلال الأسبوعين الماضيين، خسائر صادمة وعنيفة، خصوصاً مع تفشي فايروس «كورونا» وتحوله إلى وباء عالمي. وتشير الأرقام، بحسب قناة العربية «إلى أن القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة فقدت منذ نهاية شهر فبراير الماضي، وحتى تعاملات صباح أمس، نحو 162.3 مليار دولار من قيمتها السوقية بنسبة خسائر بلغت نحو 43.7%، إذ هوت قيمتها الإجمالية من مستوى 289 مليار دولار في نهاية تعاملات الشهر الماضي إلى نحو 162.7 مليار دولار في تعاملات صباح أمس السبت.واستحوذت أشهر 5 عملات رقمية بقيادة «بتكوين» على ما يقرب من 105.1 مليار دولار، بنسبة 64.75% من إجمالي الخسائر التي حققتها العملات الرقمية خلال الأسبوعين الماضيين.وعلى صعيد العملات الرقمية، هوت عملة «بتكوين» الأكثر قوة في سوق العملات الرقمية، بنسبة 42.96% خاسرة نحو 4264 دولار بعدما تراجعت قيمتها من مستوى 9924 دولار في نهاية تعاملات الشهر الماضي، إلى نحو 5660 دولار في تعاملات صباح أمس. وانخفضت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 180.9 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي إلى نحو 103.4 مليار دولار في تعاملات صباح أمس، خاسرة نحو 77.5 مليار دولار بنسبة انخفاض بلغت نحو 20.08%. وبذلك تستحوذ «بتكوين» على حصة سوقية تقدر بنحو 63.55% من إجمالي سوق العملات الرقمية، كما تستحوذ على نحو 47.75% من إجمالي خسائر سوق العملات الرقمية خلال الأسبوعين الماضيين. وبخسائر ضخمة جاءت عملة «إيثريوم» في المركز الثاني من حيث القيمة السوقية بعد عملة «بتكوين»، حيث هوت «إيثريوم» بنسبة 50.59% خاسرة نحو 138 دولاراً، بعدما تراجعت قيمتها من 273 دولار في نهاية يناير الماضي إلى نحو 135 دولار. وانخفضت قيمتها الإجمالية من مستوى 30 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي إلى مستوى 14.8 مليار دولار في تعاملات صباح أمس، لتفقد نحو 15.2 مليار دولار بنسبة انخفاض بلغت نحو 50.66%. وبذلك تستحوذ العملة على حصة سوقية تقدر بنحو 9.09% من إجمالي سوق العملات الرقمية في الوقت الحالي.