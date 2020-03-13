بعد إعلان روسيا انسحابها من اتفاق «أوبك +» لتخفيض إنتاج النفط، أكدت السعودية على لسان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان «أن كل منتج للنفط في سوق حرة يحتاج إلى استعراض تنافسيته والحفاظ على حصته السوقية وتعزيزها».الموقف الروسي الذي أعلن في البداية أنه «لم يعد هناك اتفاق لإنتاج النفط بين روسيا وحلفائها وأعضاء منظمة أوبك»، بحسب وزير الطاقة ألكسندر نوفاك، سرعان ما تغير بتأكيد المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف «أن موسكو والرياض ستواصلان تطوير الشراكة الاستثمارية بينهما».