أكدت وزارة الاستثمار عدم صحة التقرير الذي نشرته صحيفة « وول ستريت جورنال» أمس الأول، متضمنا مزاعم بأن وزيرها المهندس خالد الفالح أجرى محادثات مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بخصوص موضوعات تتعلق بالطاقة وأسعار النفط، نافية هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة.ونوهت الوزارة أنه لم يتم أي تواصل بين وزير الاستثمار ووزير الطاقة الروسي بأي شكل من الأشكال، مهيبة بكافة وسائل الإعلام بأن تتوخى الدقة في ما تنشر، وأن تتواصل في أي موضوع يخص الوزارة أو الوزير مع القنوات الرسمية المعتمدة الممثلة بالمركز الإعلامي في الوزارة، وذلك بهدف الحصول على المعلومات بشكلٍ مؤكد ودقيق.