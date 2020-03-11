أعلنت أرامكو السعودية، أن أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من اليوم (الأربعاء)، ستكون بواقع 1.55 ريال لكل لتر «بنزين 91»، بينما انخفض سعر «بنزين 95» بواقع 6 هللات ليكون 2.05 ريال لكل لتر. وأشارت الشركة إلى أن تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا، تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية. ودعت أرامكو ملاك المحطات والمستهلكين إلى متابعة تحديث أسعار منتجات الطاقة بشكلٍ شهري عبر الرابط التالي:https://www.saudiaramco.com/ar/creating-value/products/retail-fuels