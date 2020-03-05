كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، سعيهم إلى دعم عدد من الشركات، لتمكينها من تمثيل السعودية على المستوى الدولي في قطاع الصناعة، مشيرا إلى وجود تسهيلات عقب توحيد إجراءاتهم مع وزارة الاستثمار.وقال، خلال فعاليات مجلس الصناعيين في جدة، إن الهيئات الجديدة ذات المحتوى المحلي يجب أن تتعاون مع الوزارة في مساعدتها على تحقيق أهدافها بالتعاون مع القطاع الخاص.وعن ارتفاع أسعار الطاقة، قال الخريف: «الجميع يدرك أن هذا الموضوع من أولويات الحكومة عندما تم فصل الوزارة أو إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهناك جهة مستقلة معنية بهذا الأمر وهي لجنة حوكمة أسعار الطاقة، والموضوع يدرس حاليا في اللجنة».من جهته، أعلن رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية المهندس نزار حريري، أنه سيتم قريبا إدخال تغييرات على البرنامج وهيكلته لتوسعة نشاطه.وأضاف أن ذلك سيمكّن البرنامج من استيعاب خدمات أكثر للمستثمرين.