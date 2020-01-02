ينظم مجلس الغرف السعودية الأحد القام لقاء الأعمال السعودي - الموريتاني المشترك واللقاءات الثنائية، بحضور رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتاني محمد زين العابدين. ويأتي اللقاء الذي سيعقد في مقر المجلس ضمن زيارة وفد أصحاب الأعمال الموريتانيين إلى المملكة خلال الفترة 5 ـ 8 يناير الجاري. ويضم الوفد الموريتاني أكثر من 100 شركة ومؤسسة موريتانية في عدد من المجالات، ومن أهمها (الصيد البحري، الصناعات الغذائية، النقل والخدمات اللوجستية، السفر والسياحة، الأدوية والمعدات الطبية، المقاولات والبناء، والزراعة)، بمشاركة عدد من المسؤولين ورجال وسيدات الأعمال السعوديين.ويستعرض اللقاء أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في موريتانيا، كما يشكل فرصة سانحة لأصحاب الأعمال السعوديين للاطلاع على تلك الفرص واستغلالها، خصوصا في الموضوعات التي تسهم في دفع الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين، ومن ذلك حل المعوقات التي تحد من رفع التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي في كلتا الدولتين.