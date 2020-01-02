كشفت وزارة الإسكان زيادة مستهدف الإسكان التنموي خلال 2020 ليصل إلى 200 ألف وحدة، معتبرة الوصول إلى الرقم المستهدف تحديا كبيرا، مشددة على ضرورة تكامل جميع الجهات لتحقيق الرقم المستهدف.وذكر مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية المهندس عبدالله المويهي، خلال لقاء عقد أخيرا بغرفة تجارة وصناعة الشرقية، أن مبادرة الإسكان التنموي تهدف لتوفير وحدات سكنية قائمة على مبدأ حق الانتفاع، بما يسهم في تحسين المستوى المعيشي للمستفيدين الأشد حاجة المسجلين في برنامج الضمان الاجتماعي وبوابة الإسكان.وقال مدير إدارة الإسكان التنموي بفرع الوزارة المهندس علي العقل: «منصة «بناء» الخاصة بدعم الإسكان التنموي متخصصة بنموذج عمل مرن ومبتكر يتيح للمطورين والمقاولين آلاف الفرص والمشاريع”.من ناحيته، أفاد نائب رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني صالح الدوسري بأن الوصول إلى 200 ألف وحدة إسكان تنموي خلال عام واحد يمثل تحديا كبيرا، ولكنه ليس مستحيلا مع التسهيلات التي تقدمها الوزارة.