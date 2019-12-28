علمت «عكاظ» أن الجهات العليا وجهت كافة الجهات الحكومية في حال رغبتها رفع أي مقترح لفرض رسوم أو مقابل مالي أو تعديل زيادة أي رسوم حالية، أو أي اقتراح يكون من شأنه إيجاد أعباء مالية إضافية إلى ما هو قائم، بإرفاق دراسة تبين الآثار الاقتصادية والاجتماعية لذلك المقترح، تماشياً مع ما تضمنته وثيقة برنامج التوازن المالي بشأن تصريح الحكومة بعدم فرض رسوم جديدة حتى عام 2020، وذلك لرفع معايير التنافسية في بيئة الاستثمار في المملكة، إضافة إلى حماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.جاء ذلك بعد عرض قدمته وزارة التجارة والاستثمار حول التحديات التي تواجه القطاع الخاص والدعم المطلوب.