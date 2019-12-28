كشفت نتائج «مسح تنمية الشباب لعام 2019»، الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء أمس (الجمعة)، أن نسبة الشباب أصحاب العمل الذين استفادوا من برامج الدعم التي تقدمها المؤسسات المالية بلغت 55.13%، وبلغت نسبة الشباب الذين لديهم دخل شهري وأفادوا بكفاية دخلهم الشهري للوفاء بالالتزامات المالية (68.91%)، نسبة الذكور منهم (69.59%)، ونسبة الإناث (70.48%).في حين بلغت نسبة الشباب الذين يدخرون جزءاً من دخلهم الشهري (44.71%)، بلغت نسبة الذكور منهم (43.62%)، ونسبة الإناث (50.19%).وأظهر المسح أن نسبة السكان السعوديين للفئة العمرية (15-34) سنة بلغت (36.70%) من إجمالي عدد السكان، بلغ نسبة الذكور منهم (51.03%)، بينما بلغت نسبة الإناث (48.97%).كما أظهرت نتائج المسح أن نسبة الشباب المشتغلين الراضين عن عملهم الحالي بشكل تام بلغت (23.54%)، نسبة الذكور منهم (23.90%)، ونسبة الإناث (21.85%)، كذلك بلغت نسبة الشباب المشتغلين الذين واجهوا صعوبات في العمل السابق أو الحالي (45.88%)، نسبة الذكور منهم (45.33%)، بينما نسبة الإناث (48.53%).في حين بلغت نسبة الشباب الذين يدخرون جزءاً من دخلهم الشهري (44.71%)، بلغت نسبة الذكور منهم (43.62%)، ونسبة الإناث (50.19%).