وقعت غرفة تجارة وصناعة الشرقية والهيئة العامة للأوقاف، أمس، مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال تطوير وتنمية القطاع غير الربحي وتعزيز إسهاماته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً في مجال الأوقاف. ونصت المذكرة التي وقعها رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، ومحافظ الهيئة عماد الخراشي، على الاتفاق على تنفيذ عدد من المبادرات الرامية لتطوير قطاع الأوقاف وتفعيل الجانب الاستثماري به، وابتكار أساليب حديثة لزيادة العائد من الاستثمار للأوقاف، وتعزيز الريع لقطاع الأوقاف ورفع كفاءة أثر الوقف، وتحقيق جودة الخدمات المطلوبة للمستفيدين وأصحاب المصلحة، وزيادة فرص الاكتفاء الذاتي للموقوف وتخفيف العبء على الدولة.