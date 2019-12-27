أبرمت المؤسسة العامة للتقاعد مذكرة تفاهم مع إحدى شركات التأمين التعاوني لتقديم مزايا للمتقاعدين في مجال التأمين على المركبات. وتنص مذكرة التفاهم على تقديم مزايا في مجال التأمين على المركبات تتضمن تمكين المتقاعدين والمستفيدين من بعدهم وهم (المستحقون للمعاش التقاعدي بعد وفاة المتقاعد) من الاستفادة من خدمات الشركة بخصم 15% على تأمين المركبات لمنتج ضد الغير ومنتج التأمين الشامل. وأوضح مساعد المحافظ للشؤون التأمينية أن هذه المذكرة التي تم توقيعها مع شركة التأمين التعاوني، تأتي ضمن جهود المؤسسة للتعاون مع الجهات في القطاعين العام والخاص لتقديم خدمات مميزة للمتقاعدين وأسرهم، تحقيقاً لإستراتيجية المؤسسة 2022.