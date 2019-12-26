وقَّعت شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع، مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدي تقديم خدمات استشارية وعمل المواصفات الفنية ونطاق العمل وتجهيز مستندات الطرح للشركة المصرية لنقل الكهرباء، حول تركيب نظام المعوضات الديناميكية في محطة العوينات بمصر، ومحطتي دنقلا ومروي بالسودان.جاء ذلك، خلال زيارة الوفد المصري عدداً من محطات المعوضات الديناميكية للقدرة غير الفاعلة، التابعة للشركة السعودية للكهرباء في ثلاثة مواقع مختلفة، في جدة والمدينة المنورة للتعرف على عمليات الصيانة والتحكم الخاصة بالمعوضات الديناميكية، كذلك مركز «السعودية للكهرباء» للأبحاث والتطوير بوادي الظهران للتقنية؛ للاطلاع على أحدث تقنيات المحاكاة الرقمية.