أظهرت بيانات حكومية اليوم السبت أن صادرات كوريا الجنوبية نمت بنسبة 3.6% على أساس سنوي في أكتوبر، مسجلة ارتفاعًا للشهر الخامس على التوالي، على الرغم من آثار التعريفات الجمركية الأمريكية، وذلك بفضل الطلب القوي على أشباه الموصلات.

وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية أن قيمة الشحنات المصدّرة سجلت 59.57 مليار دولار أمريكي الشهر الماضي، وفقًا لبيانات جمعتها وزارة التجارة والصناعة والموارد.

وتراجعت الواردات بنسبة 1.5% على أساس سنوي لتصل إلى 53.52 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 6.06 مليار دولار أمريكي.

وقفزت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 25.4% على أساس سنوي لتصل إلى 15.73 مليار دولار أمريكي، بينما انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 16.2% على أساس سنوي لتصل إلى 8.71 مليار دولار أمريكي بسبب آثار التعريفات الجمركية.