الذهب يرتفع 0.3% قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مدعومة باستمرار المخاوف الجيوسياسية والتوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر نشرها في وقت لاحق اليوم للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4138.52 دولار للأوقية (الأونصة)، ومع ذلك يتجه المعدن النفيس لتسجيل أسوأ أسبوع له منذ مايو، إذ تراجع بنحو 2.7% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2% إلى 4152.30 دولار للأوقية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بالمعاملات الفورية 0.3% إلى 48.76 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6% إلى 1635.59 دولار، وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 1453.16 دولار.