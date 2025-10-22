مخالفاً التوقعات.. التضخم في بريطانيا يستقر عند 3.8% في سبتمبر

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني في المملكة المتحدة اليوم، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في بريطانيا استقر عند 3.8% في سبتمبر، وهو نفس مستوى شهري أغسطس ويوليو، مخالفًا توقعات السوق التي رجحت ارتفاعه إلى 4%.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فإن معظم الاقتصاديين توقعوا أن يسجّل التضخم ارتفاعًا خلال سبتمبر، في ظل ضغوط الأسعار المستمرة.

وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن بريطانيا ستسجّل أعلى معدل تضخم بين دول مجموعة السبع في عامي 2025 و2026، مما يعيق جهود بنك إنجلترا البطيئة في خفض أسعار الفائدة لدعم اقتصاد يعاني من ضعف النمو.

تراجع تدريجي

وكان بنك إنجلترا يتوقع أن يبلغ التضخم 4% في سبتمبر، قبل أن يبدأ في التراجع التدريجي، ليصل إلى هدفه البالغ 2% فقط في الفترة بين أبريل ويونيو 2027.

ويُظهر سوق العمل البريطاني مؤشرات على التباطؤ، لكن صنّاع القرار في البنك المركزي لا يزالون منقسمين بشأن مدى استمرار ضغوط التضخم في الاقتصاد، خصوصًا مع ارتفاع توقعات التضخم بين المستهلكين خلال الأشهر الأخيرة.