ترمب: أمريكا تريد مساعدة الصين حتى لا تعاني كساداً

قيود المعادن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن «الولايات المتحدة تريد مساعدة الصين وليس إلحاق الأذى بها» في لهجة توفيقية، بعد أيام على تهديده بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على بكين.وكتب ترمب على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال»: «الولايات المتحدة تريد مساعدة الصين وليس إلحاق الأذى بها»، مضيفاً: «أحترم الرئيس شي جيبينغ، ولا أريد أن تعاني بلاده كساداً».وأضاف أنه قد يلجأ إلى فرض رسوم جمركية إضافية على ثاني اقتصاد عالمي اعتباراً من الأول من نوفمبر القادم، رداً على ما أسماه قيوداً صينية جديدة «عدوانية للغاية» على الصادرات المتعلقة بالمعادن النادرة.من جهته، قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير إن «واشنطن تواصلت مع الصين لإجراء اتصال هاتفي بعد إعلان بكين التوسع في قائمة قيود تصدير المعادن الأرضية النادرة، لكن الصين أرجأت الاتصال».وأضاف جرير، اليوم (الأحد): «يمكنني إخباركم بأننا لم نُخطر، وسرعان ما علمنا بذلك من مصادر عامة وتواصلنا مع الصينيين لإجراء اتصال هاتفي، لكنهم أرجأوا ذلك».وكانت الصين قد انتقدت الرسوم الجمركية الأمريكية الأحدث التي فرضها ترمب على السلع الصينية، ودافعت عن القيود التي فرضتها على صادراتها من المعادن الأرضية النادرة، لكنها لم تصل إلى حد فرض رسوم جديدة على المنتجات الأمريكية، في الوقت الذي حثت الولايات المتحدة على إدارة الخلافات بشكل صحيح من خلال الحوار وعلى أساس الاحترام المتبادل والمشاورات المتكافئة.