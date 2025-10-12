«ساما»: ارتفاع الاحتياطي السعودي في صندوق النقد إلى 13 مليار ريال

الأصول الاحتياطية

كشفت بيانات البنك المركزي السعودي (ساما) ارتفاع قيمة الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 3%، لتصل إلى 13 مليار ريال، وذلك خلال شهر سبتمبر من العام الحالي 2025.ووفقاً للبيانات، زادت حقوق السحب الخاصة خلال الفترة نفسها بنسبة 2%، لتبلغ 81.1 مليار ريال، كما استقر رصيد الاحتياطي لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ سبتمبر 2008.وبحسب البيانات، انخفضت الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج خلال شهر سبتمبر 2025 بنحو 23 مليار ريال، بنسبة 1%، لتصل إلى 1689.4 مليار ريال، مقارنة بشهر أغسطس الماضي.وانخفضت قيمة الاحتياطات بالعملات الأجنبية التي تمثل نحو 94% من إجمالي الأصول بنحو 2% خلال سبتمبر 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 1593.7 مليار ريال.يذكر أن الأصول الاحتياطية للسعودية تشمل 4 بنود، هي: الاحتياطات بالعملات الأجنبية (استثمارات في أوراق مالية في الخارج، ونقد أجنبي، وودائع في الخارج)، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، والذهب النقدي.