غورغييفا: الدين العام العالمي سيتجاوز 100% من الناتج الإجمالي

مخاطر النمو

أعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستينا غورغييفا عن توقع الصندوق أن يتجاوز الدين العام العالمي 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2029، تتصدره الاقتصادات المتقدمة والناشئة.وذكرت غورغييفا في تصريح لها قبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن ارتفاع الدين يؤدي إلى تضخم مدفوعات الفائدة، ويفرض ضغوطًا تصاعدية على تكاليف الاقتراض، ويُقلل من قدرة الحكومات على تخفيف الصدمات.وكانت غورغيفا، قد أعلنت في وقت سابق من العام الحالي، أن الولايات المتحدة واضحة في نيتها اتخاذ إجراءات في مجالات التجارة والضرائب والإنفاق العام وإلغاء القيود والهجرة والتكنولوجيا والأصول الرقمية.وحذرت من أن بعض الدول تواجه مستويات دين تتجاوز 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعرضها لمخاطر النمو المنخفض وارتفاع أعباء الديون.وأوضحت أن صناع السياسات نجحوا في خفض معدلات التضخم في بعض الدول، إلا أن التضخم عاد للارتفاع في دول أخرى، ما قد يؤدي إلى تفاوت أسعار الفائدة وزيادة تكاليف الاقتراض للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.وبينت أن التحديات التي تواجه الحكومات، منها خلق فرص العمل، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، والتكيف مع متطلبات الأمن القومي وإعادة الإعمار، إلى جانب بناء القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية ودعم التنويع الاقتصادي.