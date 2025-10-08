مع ترقب تصريحات «الاحتياطي».. ارتفاع مؤشرات «وول ستريت»

مخاطر متزايدة

جني الأرباح

افتتحت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت على ارتفاع اليوم (الأربعاء) بعد سلسلة من المكاسب المتواصلة، بينما يترقب المستثمرون تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن مسار أسعار الفائدة. وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بـ46.3 نقطة، أو 0.10% ليصل إلى 46,649.32 نقطة.وارتفع ستاندرد آند بورز 500 بـ9.3 نقطة، أو 0.14% إلى 6,723.87 نقطة. وزاد ناسداك المجمع بـ64 نقطة، أو 0.28% ليصل إلى 22,852.32 نقطة.وتواجه أسهم التكنولوجيا الأمريكية مخاطر متزايدة مع سعي المستثمرين لجني الأرباح من الارتفاع القياسي الذي حققه هذا العام، وفقاً لخبراء إستراتيجيين في «سيتي غروب».ويعد مؤشر ناسداك 100 الأكثر عرضة للخطر، بعد ارتفاعه بنسبة 46% من أدنى مستوياته في أبريل، بفضل الحماس المتزايد للتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي. وقد سجل هذا المؤشر، الذي يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا، أحدث رقم قياسي له يوم الاثنين الماضي.وكتب فريق «سيتي غروب» بقيادة كريس مونتاغو، في مذكرة: «ارتفعت مخاطر جني الأرباح بسرعة في جميع الأسواق، وهي مرتفعة بشكل خاص في ناسداك، مما قد يعيق المزيد من الصعود»، وفقاً لما نقلته «بلومبرغ»، واطلعت عليه «العربية Business».ويواصل التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي دفع سوق الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة، متجاوزاً مخاوف مثل إغلاق الحكومة الأمريكية أو التهديد المستمر للاقتصاد من الرسوم الجمركية. وكسر مؤشر ناسداك 100 قمته التاريخية 30 مرة هذا العام حتى يوم الاثنين الماضي، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبرغ». وفي العام الماضي، سجل المؤشر القياسي 45 قمة إغلاق.