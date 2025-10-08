0.9 % تباطؤ لمعدل التضخم في السويد

تكاليف الطاقة

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء السويدي، اليوم (الأربعاء)، أن معدل التضخم في أسعار المستهلك بالسويد تباطأ أكثر من المتوقع في سبتمبر الماضي.وانخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.9% على أساس سنوي في سبتمبر، في أعقاب ارتفاع بنسبة 1.1% في أغسطس. وكان معدل التضخم المتوقع 1%.وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلك بفائدة ثابتة، ارتفع أيضا بوتيرة أبطأ بشكل طفيف، بلغ 1.3% سنويا في سبتمبر، مقابل 2.3% في أغسطس. غير أن التضخم ظل أعلى من هدف البنك المركزي السويدي الذي يبلغ 2%. وعلى أساس شهري، ظلت أسعار المستهلك ثابتة.وبحسب البيانات، فإن معدل التضخم بعد استبعاد تكاليف الطاقة، وهو المؤشر الذي يوليه البنك المركزي أهمية خاصة، تراجع بدوره إلى 2.7% في سبتمبر مقارنة بـ2.9% في أغسطس.ويستهدف البنك المركزي السويدي الحفاظ على معدل تضخم سنوي يبلغ 2% على المدى الطويل، وهو الهدف الذي تعمل السياسة النقدية الحالية على تحقيقه عبر مزيج من تخفيضات الفائدة وإجراءات لدعم استقرار الأسعار.ومن المقرر أن تُنشر الإحصاءات المفصلة حول تغير الأسعار في مختلف السلع والخدمات في 15 أكتوبر الجاري؛ ما سيوفر صورة أوضح عن تطورات السوق السويدية.