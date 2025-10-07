عقود الذهب تتخطى 4000 دولار

المعاملات الفورية

تجاوزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب اليوم مستوى 4000 دولار للأوقية لأول مرة على الإطلاق، بدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية.وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر القادم 0.9% إلى مستوى 4009.90 دولار بعد أن سجلت أعلى مستوى لها عند 4011.30 دولار.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى مستوى 3986.29 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3988.59 دولار في وقت سابق من الجلسة.وفي وقت سابق اليوم، واصل الذهب الارتفاع إلى مستويات قياسية جديدة ليقترب، من مستوى 4000 دولار للأوقية بدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر، واستمرار الطلب على الملاذ الآمن في ظل الإغلاق الحكومي المستمر في الولايات المتحدة.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 3978.01 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3985.48 دولار في وقت سابق من الجلسة.كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر القادم 0.6% ليصل إلى 4000.90 دولار، لتتجاوز مستوى 4000 دولار للمرة الأولى على الإطلاق.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% عند 48.10 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.5% إلى مستوى 1633.90 دولار، وزاد البلاديوم 3.2% إلى مستوى 1361.37 دولار.