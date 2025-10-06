بدعم «الذكاء الاصطناعي».. ارتفاع لأسهم أمريكا

تقرير الوظائف

ارتفعت الأسهم الأمريكية عند افتتاح تعاملات اليوم، بدعم من الزخم حول الذكاء الاصطناعي عقب إعلان «إيه إم دي» اتفاقية لتوريد الرقائق والمعالجات إلى شركة «أوبن إيه آي».وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.1% أو 42 نقطة إلى 46794 نقطة في تمام الساعة 04:36 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.كما زاد مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.25% إلى 6733 نقطة، وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.45% أو 107 نقاط إلى 22884 نقطة.وزاد سهم «إيه إم دي» بنسبة 37.55% إلى 226.7 دولار، بعدما أعلنت الشركة اتفاقية تسمح لمطورة «شات جي بي تي» بالاستحواذ على 10% من أسهمها، في صفقة يُتوقع أن تدر إيرادات سنوية بعشرات المليارات من الدولارات لصانعة الرقائق الأمريكية.وأدى هذا إلى ضغوط على سهم «إنفيديا»، الذي تراجع بنسبة 1.95% إلى 184.16 دولار، لتهبط القيمة السوقية للشركة إلى 4.48 تريليون دولار.وخفف الزخم حول الذكاء الاصطناعي، الضغوط المرتبطة بإغلاق الحكومة الأمريكية والذي أدى إلى تعليق صدور تقرير الوظائف الشهري، فضلا عن التحذيرات بشأن ارتفاع تقييمات الأصول لا سيما في قطاع التكنولوجيا.