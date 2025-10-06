أوروبا تبدأ العمل بنظام الدخول والخروج الرقمي الجديد الأسبوع القادم

تستعد المنطقة الاقتصادية والأمنية الأوروبية لبدء تطبيق أحد أهم الأنظمة التكنولوجية في مجال السفر والحدود، إذ يدخل نظام الدخول والخروج الأوروبي الجديد (EES) حيّز التنفيذ في 12 أكتوبر 2025، ليشكّل تحولاً جذرياً في طريقة دخول وخروج المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي إلى دول منطقة شنغن.
ويهدف النظام إلى تسريع إجراءات العبور وتعزيز الأمان، مع الاستغناء التدريجي عن الأختام اليدوية على جوازات السفر.
ويهدف النظام إلى تسريع إجراءات العبور وتعزيز الأمان، مع الاستغناء التدريجي عن الأختام اليدوية على جوازات السفر.