هل تتأهب «بيتكوين» للصعود صوب 140 ألف دولار ؟

رغم كثرة التوقعات بارتفاع سعر «بيتكوين» خلال أكتوبر الجاري، يشير التاريخ إلى احتمال تكرار سيناريو 2021 مع هبوط حاد أولاً نحو 60 ألف دولار. تُظهر تحليلات مخططات بيتكوين لعام 2021 نمطاً قد يتكرر هذا العام، إذ شهدت العملة حينها صعوداً حاداً إلى مستويات قياسية، تلاه تصحيح في منتصف الدعم وفشل في اختبار المقاومة مجدداً، ما أدى إلى انخفاض بنسبة تزيد على 50% خلال أسابيع قليلة.وتتناقض هذه التوقعات مع ما يراه محللو بنك «ستاندرد تشارترد» البريطاني متعدد الجنسيات، الذين لطالما كانوا متفائلين بشأن «بيتكوين»، ولا يرون أن الأمر سيتوقف عند هذا الحد. وصرح الرئيس العالمي للأصول الرقمية في البنك جيف كندريك، في مذكرة للمستثمرين نُشرت أخيراً، أنه يتوقع أن يصل سعر «بيتكوين» إلى 135 ألف دولار على الأقل على المدى القريب، وأن يتجاوز 200 ألف دولار قبل نهاية العام.وسجلت عملة «بيتكوين»، وهي أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم الأحد، مرتفعة بنحو 2.68% لتصل إلى 125,245.57 دولار عند الساعة 5:12 بتوقيت غرينتش. وحافظت «بيتكوين» على موقعها كأكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية التي تجاوزت 2.49 تريليون دولار، بحسب بيانات موقع «كوين ماركت كاب» التي اطلعت عليها «العربية Business».ويشير بعض المحللين إلى أن هيكل «بيتكوين» الحالي في 2025 يعكس نفس العملية المكونة من أربع خطوات، مع وجود العملة قبل أيام أسفل منطقة توزيع مشابهة لتلك التي شهدت انعكاس السوق الهابط في 2021.في المقابل، يرى البعض أن «بيتكوين» قد تتعافى بسرعة وأن المتوسطات المتحركة البسيطة والأسية لمدة 200 يوم تشكل دعماً مهماً خلال تصحيحات السوق الصاعدة، مع احتمال تكوّن «قاع متوسط المدى» حول مستوى 104,000 دولار. ومع خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، يتوقع استمرار صعود العملة لعدة أشهر قبل الوصول إلى ما يُعرف بـ«الذروة النهائية»، وهو ما قد يدفع السعر إلى مستويات تصل إلى 140,000 دولار في الأشهر القادمة، مع اختراق «بيتكوين» مستوى مقاومة 113,000 دولار.