الذهب يلامس ذروته التاريخية.. الأوقية 3800 دولار

أسعار الفائدة

عاد الذهب ليتصدر المشهد الاستثماري محققاً أرقاماً قياسية جديدة في ظل تقلبات اقتصادية متسارعة. ووسط تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار التضخم بلغ سعر الأوقية الواحدة 3800 دولار في قفزة تاريخية تعكس تزايد الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن.هذا الارتفاع اللافت في الأسعار لم يأت من فراغ، بل جاء مدفوعاً بتوجه المستثمرين نحو الذهب كوسيلة لحماية ثرواتهم من تآكل قيمة الدولار، وتنويع محافظهم الاستثمارية بعيداً عن تقلبات أسواق الأسهم. واللافت أن كثيراً من هؤلاء المستثمرين دخلوا السوق بأسعار أقل بكثير من المستويات الحالية، ما يفتح الباب أمام فرص مغرية لتحقيق أرباح مجزية.

يذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أجرى أخيراً أول خفض لأسعار الفائدة في عام 2025، مع توقعات بمزيد من التخفيضات لاحقاً هذا العام. ومع كل خفض للفائدة، تزداد جاذبية الذهب، إذ تتراجع العوائد على الحسابات الادخارية وشهادات الإيداع، ما يدفع المستثمرين نحو الذهب كخيار أكثر أماناً وربحية.