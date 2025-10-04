ما سيناريو أسعار الفائدة العام القادم؟ «سيتي» يجيب

العقود المستقبلية

توقع خبراء إستراتيجيون في بنك «سيتي غروب» أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من المرجح أن يؤدي إلى انتعاش اقتصادي في العام القادم؛ ما يدفع المستثمرين للمراهنة على إقرار زيادات جديدة للفائدة لها بحلول أواخر 2027.لكن بيع الديون الأمريكية على هذا الأساس «يعد خطوة مبكرة جداً»، بحسب ما كتب الخبيران الإستراتيجيان العالميان للاقتصاد الكلي آدم بيكيت وديرك فيلر في تقرير صدر أخيراً، مشيرين إلى أن صانعي السياسات النقدية في الاحتياطي الفيدرالي «ما زالوا يبدون ميلاً لتيسير السياسية النقدية حتى الآن»، وأن إغلاق الحكومة الأمريكية «سيجعل تقييم قوة الاقتصاد الأمريكي أكثر تعقيداً خلال الأسابيع القادمة».بدلاً من ذلك، أوصى الخبراء الإستراتيجيون بصفقة في العقود المستقبلية المتداولة في البورصة المرتبطة بسعر التمويل المضمون لليلة واحدة، وهو مقياس بديل لسعر الفائدة الذي يحدده بنك الاحتياطي الفيدرالي.ومن المنتظر أن يجسد الرهان على أن فارق منحنى العائد المقلوب بين عقود يونيو 2026 ويونيو 2027 المرتبطة بسعر التمويل المضمون لليلة واحدة -تغطي أسعار الفائدة حتى سبتمبر الماضي- سيتسع بنحو 32 نقطة أساس ليصل إلى 15 نقطة أساس، وهو ما يشير إلى أن توقعات السوق للسياسة النقدية ستتحول من خفض للفائدة إلى رفع لها في تلك الفترة.وكتب خبراء «سيتي غروب» الإستراتيجيون: «احتمالات حدوث انتعاش في الاقتصاد الأمريكي العام القادم آخذة في الارتفاع، ونحن نعتقد أن التوقعات التي تُظهر ميلاً طفيفاً لخفض الفائدة في هذه الفترة تبدو مبالغاً فيها».