تركيا: التضخم يرتفع لأول مرة منذ 16 شهراً

أسعار الفائدة

سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا ارتفاعًا في سبتمبر الماضي بنسبة 3.23% على أساس شهري، وهو أول ارتفاع له خلال الأشهر الـ16 الأخيرة، وفقًا لبيانات رسمية نشرها معهد الإحصاء التركي.واستقرت الليرة التركية، بعد صدور بيانات التضخم، عند مستوى قياسي منخفض بلغ 41.685 ليرة للدولار، بينما هبط مؤشر قطاع البنوك بنحو 1.3% وسط تراجع عام في الأسهم.وأرجع وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشيك، الارتفاع في التضخم الشهري إلى أسعار المواد الغذائية، التي أكد أنها كانت عاملًا رئيسيًا، بسبب الصقيع والجفاف الزراعي.وقال متخصصون في أسواق الدول الناشئة في لندن:«إن الأسعار المعروضة، والأسعار الأساسية، وأسعار الإنتاج جميعها دون التوقعات في سبتمبر»، معتبرين أن السبب يعود إلى الخفض المبكر والجذري، على حد وصفهم، لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي التركي.وكان المركزي خفّض سعر الفائدة الرئيسي في سبتمبر من 43 % إلى 40.5 %، بعد خفض بمقدار ثلاث نقاط في يوليو الماضي.