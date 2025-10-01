روسيا: التضخم يتراجع إلى 6- 7% بنهاية 2025





مشروع الموازنة

صرّح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم، أن معدل التضخم السنوي في روسيا في سبتمبر الماضي بلغ قرابة 8%، ومن المتوقع أن يصل بحلول نهاية العام إلى 6-7%.وقال نوفاك للصحفيين على هامش منتدى فالداي للحوار، وفقًا لنتائج شهر سبتمبر، بلغ معدل التضخم السنوي 8%، في حين بلغ ذروته في مارس عند 10.3%.وأضاف نوفاك: نتوقع أن يبلغ معدل التضخم 6-7% بحلول نهاية العام، ووفقًا لتوقعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للفترة 2026-2028، فإن معدل التضخم سيبلغ 4% بحلول نهاية عام 2026.يذكر أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، توقع نمو اقتصاد روسيا بنسبة 1.3% في عام 2026.وقال ميشوستين، خلال اجتماع للحكومة: «تم إعداد مشروع الموازنة استنادًا إلى التوقعات الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويتوقع المشروع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% في العام القادم. وعلى مدى السنوات الثلاث، سيزداد الناتج بنسبة تقارب 7% ليصل إلى نحو 276 تريليون روبل بالقيمة الإسمية».وأشار ميشوستين إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سجل نمواً بمعدل 1.1% خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025، وهو ما يفوق بكثير معدل النمو في عدد من الدول التي تُصر على تشديد العقوبات ضد روسيا.