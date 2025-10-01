روسيا: التضخم يتراجع إلى 6- 7% بنهاية 2025

صرّح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم، أن معدل التضخم السنوي في روسيا في سبتمبر الماضي بلغ قرابة 8%، ومن المتوقع أن يصل بحلول نهاية العام إلى 6-7%.
وقال نوفاك للصحفيين على هامش منتدى فالداي للحوار، وفقًا لنتائج شهر سبتمبر، بلغ معدل التضخم السنوي 8%، في حين بلغ ذروته في مارس عند 10.3%.
وأضاف نوفاك: نتوقع أن يبلغ معدل التضخم 6-7% بحلول نهاية العام، ووفقًا لتوقعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للفترة 2026-2028، فإن معدل التضخم سيبلغ 4% بحلول نهاية عام 2026.
يذكر أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، توقع نمو اقتصاد روسيا بنسبة 1.3% في عام 2026.
وقال ميشوستين، خلال اجتماع للحكومة: «تم إعداد مشروع الموازنة استنادًا إلى التوقعات الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويتوقع المشروع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% في العام القادم. وعلى مدى السنوات الثلاث، سيزداد الناتج بنسبة تقارب 7% ليصل إلى نحو 276 تريليون روبل بالقيمة الإسمية».وأشار ميشوستين إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سجل نمواً بمعدل 1.1% خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025، وهو ما يفوق بكثير معدل النمو في عدد من الدول التي تُصر على تشديد العقوبات ضد روسيا.
مشروع الموازنة
مشروع الموازنة

وقال ميشوستين، خلال اجتماع للحكومة: «تم إعداد مشروع الموازنة استنادًا إلى التوقعات الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويتوقع المشروع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% في العام القادم. وعلى مدى السنوات الثلاث، سيزداد الناتج بنسبة تقارب 7% ليصل إلى نحو 276 تريليون روبل بالقيمة الإسمية».وأشار ميشوستين إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سجل نمواً بمعدل 1.1% خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025، وهو ما يفوق بكثير معدل النمو في عدد من الدول التي تُصر على تشديد العقوبات ضد روسيا.