التضخم في إندونيسيا لأعلى مستوى منذ 16 شهراً

ارتفع معدل التضخم في إندونيسيا خلال الشهر الماضي إلى 2.9% سنويا، وهو أعلى مستوى له منذ مايو من العام الماضي.وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الإندونيسي، جاء ارتفاع تضخم الأسعار خلال شهر سبتمبر الماضي، مدفوعا بأسعار سلع غذائية مثل الفلفل والأرز إلى جانب المشغولات الذهبية.في الوقت نفسه، بلغ معدل التضخم الشهري خلال الشهر الماضي 0.21% في حين كان متوسط التوقعات 0.10%، فيما بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا خلال الشهر الماضي 2.19% سنويا.وارتفعت أسعار الغذاء الأشد تقلبا بنسبة 6.44%، فيما ارتفعت أسعار السلع المدارة حكوميا بنسبة 1.1% سنويا.ويعد اقتصاد إندونيسيا أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا وواحدا من اقتصادات الدول الناشئة في العالم. وإندونيسيا عضو في مجموعة العشرين وتُصنف على أنها دولة صناعية جديدة. تُعتبر الدولة ذات الترتيب الـ16 في قائمة الدول المصنفة حسب الناتج الإجمالي المحلي والدولة السابعة في تكافؤ القوة الشرائية.ومن المتوقع أن يتخطى اقتصاد الإنترنت لإندونيسيا حاجز 130 مليار دولار، وما تزال إندونيسيا تعتمد على السوق المحلية والإنفاق الحكومي من الميزانية وملكيتها للمؤسسات التي تملكها الدولة.