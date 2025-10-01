الذهب يقفز لمستوى تاريخي.. سعر الأوقية فوق 3891 دولاراً

تراجع الدولار

صعدت أسعار الذهب، أمس، إلى مستوى قياسي جديد بدعم من الطلب على أصول الملاذ الآمن في أعقاب بدء الإغلاق الحكومي الأمريكي رسمياً، وبعد أن عززت التوقعات المتزايدة بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا الشهر جاذبية المعدن النفيس. وبحلول الساعة 08:44 بتوقيت غرينتش، أمس، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 3891.96 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3895.09 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر القادم 1.2% إلى 3918.60 دولار. وانخفض مؤشر الدولار 0.2% مقابل عملات رئيسية أخرى مسجلاً أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع، مما يجعل الذهب المقوم به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.وقال المحلل في أكتيف تريدز ريكاردو إيفانجليستا: «يتراجع الدولار على خلفية توقعات باتباع مجلس الاحتياطي سياسة تميل للتيسير النقدي بشكل متزايد، وتسارعت هذه العوامل المتغيرة بعد فشل محاولة إقرار مشروع قانون الإنفاق؛ ما أدى إلى إغلاق حكومي يمكن أن يضغط على الناتج الاقتصادي».وأوقفت الحكومة الأمريكية معظم أنشطتها بعد أن حالت الانقسامات الحزبية العميقة دون توصل الكونغرس والبيت الأبيض إلى اتفاق بشأن التمويل، مما أشعل فتيل أزمة قد تفضي إلى فقدان آلاف الوظائف بالحكومة الاتحادية. وقد يؤدي الإغلاق إلى تأخير صدور بيانات اقتصادية مهمة مثل تقرير الوظائف غير الزراعية الذي يحظى بمتابعة وثيقة والذي من المقرر صدوره يوم الجمعة القادم.