معدل التضخم الألماني يسجّل أعلى مستوى في 2025

أسعار المستهلكين

وصل معدل التضخم بألمانيا في سبتمبر الجاري إلى أعلى مستوى له في العام الحالي بـ 2.4%، وذلك حسبما أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن اليوم، استنادًا إلى أرقام أولية.وكان معدل التضخم ارتفع في أغسطس، وذلك لأول مرة هذا العام، إذ جاءت أسعار المستهلكين أعلى بنسبة 2.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.يُذكر أن هناك ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية منذ أشهر، وبعضها سجل ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالعام السابق، كما اضطر المستهلكون أيضاً إلى دفع مبالغ أكبر مقابل العديد من الخدمات مثل السفر وزيارة المطاعم، إذ يضيف مقدمو هذه الخدمات تكاليف الأجور المرتفعة إلى أسعارهم.ووفقًا لحسابات خبراء الإحصاء في المكتب الاتحادي للإحصاء، ارتفعت أسعار المستهلكين من أغسطس إلى سبتمبر من العام الحالي بنسبة إجمالية بلغت 0.2%.وبحسب بيانات مكتب العمل الألماني، ارتفع عدد العاطلين المعدّل موسمياً بمقدار 14 ألف شخص ليصل إلى 2.98 مليون، متجاوزًا توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة 8 آلاف فقط.كما تراجع طلب الشركات على عمال جدد، حيث تم الإعلان عن 630 ألف وظيفة شاغرة في سبتمبر، أي أقل بـ 66 ألف وظيفة عن العام الماضي.