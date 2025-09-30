الذهب يتجه لأفضل أداء في 14 عاماً.. الأوقية تخطت 3869 دولاراً

أسعار الفائدة

صعد الذهب إلى مستوى قياسي جديد، ويستعد لتسجيل أفضل أداء شهري في 14 عامًا.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1% ليصل إلى مستوى 3869.75 دولار للأوقية.وزاد المعدن النفيس بنسبة 11.4% حتى الآن في سبتمبر الجاري، ويتجه لتسجيل أفضل شهر له منذ أغسطس 2011.وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر القادم بنسبة 0.4% إلى 3872 دولاراً.وأدت بيانات اقتصادية صدرت أخيراً إلى زيادة التوقعات بأن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.ويرى متعاملون فرصة بنسبة نحو 89% في تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي.ويزدهر الذهب، الذي غالبا ما يُستخدم كمخزن آمن للقيمة في أوقات عدم اليقين السياسي والمالي، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 46.95 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2% إلى 1597.58 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.8% إلى 1259.02 دولار.