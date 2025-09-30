1.77 تريليون دولار أصول خارجية لمصارف الصين

التزمات مالية

سجلت قيمة الأصول المالية الخارجية للقطاع المصرفي الصيني 1.77 تريليون دولار بنهاية شهر يونيو الماضي.وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي، أن الالتزامات المالية الخارجية للقطاع بلغت نحو 1.54 تريليون دولار نهاية يونيو، ما أدى إلى فائضٍ صافِ الأصول الخارجية بقيمة 234.4 مليار دولار.وتجاوزت أصول الودائع والقروض 1.06 تريليون دولار، مشكلة 60 % من جميع الأصول المالية الخارجية، فيما بلغت أصول السندات 452.6 مليار دولار لتمثل 26% من الإجمالي.ووصل إجمالي التزامات الودائع والقروض إلى 676.1 مليار دولار، بينما بلغت التزامات السندات 356.1 مليار دولار.وكانت بيانات رسمية واردة من الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، قد أظهرت في وقت سابق، أن حجم الأصول المالية الخارجية للصين وصل إلى 9.79 تريليون دولار بنهاية يونيو الماضي.وبلغت الالتزامات المالية الخارجية المستحقة على الصين 6.8 تريليون دولار بنهاية يونيو الماضي، ما أدى إلى صافي أصول خارجية بقيمة نحو 2.99 تريليون دولار.ومن بين الأصول المالية الخارجية، بلغت الأصول الاحتياطية 3.45 تريليون دولار، مشكلة 35% من الإجمالي، بينما وصلت أصول الاستثمار المباشر إلى 3.02 تريليون دولار، مشكلة 31% من الإجمالي.وبالنسبة إلى الالتزامات الخارجية، بلغ حجم التزامات الاستثمار المباشر قرابة 3.49 تريليون دولار، أو 51% من الإجمالي، بينما بلغت التزامات المحافظ الاستثمارية 1.86 تريليون دولار، أو 27% من الإجمالي.