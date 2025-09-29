بعد توسيع أمريكا قائمة تقييد الصادرات.. الصين تتعهد بحماية الشركات





إجراءات إيجابية

مصالح مشركة

عبَّرت وزارة التجارة الصينية، اليوم، عن معارضتها الشديدة لتوسيع الولايات المتحدة قائمة الصادرات المقيدة، وتعهدت باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.واتخذت الولايات المتحدة اليوم إجراءات صارمة ضد شركات في الصين ودول أخرى تستخدم شركات تابعة للالتفاف على القيود المفروضة على معدات صناعة الرقائق وغيرها من التكنولوجيا.وحثت وزارة التجارة الصينية في بيان واشنطن على «تصحيح إجراءاتها الخاطئة على الفور، ووقف قمعها غير المعقول للشركات الصينية».وفي 25 سبتمبر الجاري، دعت الصين، الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات إيجابية، وإلغاء التعرفات الجمركية التي وصفتها بـ«غير المعقولة» وتهيئة الظروف لتوسيع التجارة الثنائية.وفي تصريحات صحفية رداً على استفسارات بشأن احتمالية شراء الصين طائرات من طراز (بوينغ) من الولايات المتحدة وفول الصويا، قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية خه يا دونغ: «أكبر عقبة تؤثر حالياً في التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي بين الصين والولايات المتحدة تكمن في الإجراءات التقييدية الأمريكية أحادية الجانب».وأكد أن جوهر العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية هو المنفعة المتبادلة والكسب المشترك، مشيراً إلى أن البلدين يتشاركان نطاقاً واسعاً من المصالح المشتركة ومساحة هائلة من التعاون.وأعرب عن أمله في أن تعمل الولايات المتحدة مع الصين في الاتجاه نفسه، من أجل تهيئة ظروف مواتية للتنمية المستقرة والمستدامة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.