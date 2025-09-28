الصين تطلق خطة لدفع صناعة المعادن غير الحديدية

الصناعات الثقيلة





معادلة مزدوجة

كشفت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، بالتعاون مع تسع جهات حكومية أخرى، عن خطة لدفع صناعة المعادن غير الحديدية نحو آفاق أوسع.وتهدف الخطة إلى تحقيق نمو في القيمة المضافة يبلغ نحو 5% هذا العام، مع معدل نمو للإنتاج عند 1.5% خلال 2025 و2026.يأتي ذلك في سياق سياسة صينية ممتدة لتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية من المعادن الإستراتيجية، مثل النحاس والألومنيوم والليثيوم، التي تعد ركائز أساسية في الصناعات الحديثة من السيارات الكهربائية إلى الطاقات المتجددة.وتخطط بكين لأن تتجاوز كميات المعادن المعاد تدويرها 20 مليون طن، ما يبرز تركيزها على الاستدامة وتقليل الاعتماد على الواردات، خصوصاً في ظل توترات جيوسياسية متزايدة تضغط على سلاسل الإمداد.الخطة ليست الأولى من نوعها، فقد سبق لبكين أن أطلقت خلال الأعوام الماضية مبادرات لدعم الصناعات الثقيلة وتوسيع إنتاج المواد الخام محلياً.لكن الجديد اليوم هو الجمع بين تعزيز الإنتاج التقليدي وزيادة الاستثمارات في إعادة التدوير، بما يمنح الصين موقعاً أكثر تماسكاً في السوق العالمية للمعادن.وبينما يحاول الغرب تقليص هيمنة بكين على المعادن النادرة والبطاريات، تسعى الصين إلى ترسيخ حضورها عبر معادلة مزدوجة: زيادة الإنتاج المحلي من جهة، ورفع كفاءة التدوير من جهة أخرى.النتيجة المتوقعة هي تضييق الخناق على المنافسين وتعزيز قدرة الصناعات الصينية على تلبية الطلب الداخلي والخارجي دون انقطاع.