3.7 مليار ليرة غرامات على 13 شركة دواجن في تركيا

تحول جذري

فرضت هيئة المنافسة في تركيا غرامات وصلت قيمتها 3.7 مليار ليرة (89 مليون دولار) على منتجي الدواجن، بدعوى تبادلهم معلومات تُضر بمستوى المنافسة في السوق.وأوضحت الهيئة في بيان صدر اليوم، أن تحقيقاً شاملاً أنهى ممارسات التسعير الآجل داخل القطاع.وبينت أن شركات الدواجن أصبحت ملزمة بتطبيق قوائم الأسعار فور إعلانها للمشترين، بما يمنع تبادل المعلومات في ما بينها.وغُرمت 13 شركة، منها ثماني شركات، بمبلغ إجمالي يقارب 2.7 مليار ليرة، بينما تكبدت خمس شركات أخرى غرامات مجمعة تقارب مليار ليرة بعد إبرام اتفاقات تسوية.وقالت الهيئة إن الغرامات والإجراءات المتخذة ستحدث تحولاً جذرياً في العادات الراسخة منذ فترة طويلة داخل القطاع.وكثفت الهيئة التي تتخذ من أنقرة مقراً لها تحقيقاتها في مختلف القطاعات بعد تسارع التضخم منذ الأشهر الأخيرة من عام 2021، حيث قفز إلى 85.5% في عام 2022.وبلغت الغرامات الإدارية في النصف الأول من عام 2024 نحو 4.15 مليار ليرة، بزيادة 56% مقارنةً بعام 2023 بأكمله.