24.08 تريليون يوان معاملات سوق الصرف الأجنبي الصيني

تعافي العوائد

سجّل حجم معاملات سوق الصرف الأجنبي في الصين 24.08 تريليون يوان نحو 3.38 تريليون دولار في شهر أغسطس الماضي.وأظهرت أرقام رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي أمس، أن حجم المعاملات في سوق العملاء وصل إلى 3.71 تريليون يوان، بينما بلغ نظيره في سوق البنوك 20.37 تريليون يوان، وبالنسبة إلى المنتجات، بلغ حجم المعاملات التراكمي في السوق الفورية 9.16 تريليون يوان، فيما بلغ حجم المعاملات في سوق المشتقات المالية 14.93 تريليون يوان.وبلغ حجم المعاملات التراكمي في سوق الصرف الأجنبي 203.23 تريليون يوان في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.يذكر أن الصين تسعى إلى تحقيق زيادة سنوية متوسطة بأكثر من 5% في القيمة المضافة لصناعات البتروكيماويات والكيميائيات خلال فترة عامي 2025-2026.وحددت الوثيقة الصادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات وعدد من الوكالات المركزية الأخرى بشكل مشترك -وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)- أهدافا رئيسية أخرى لتحقيق استقرار النمو في صناعات البتروكيماويات والكيميائيات خلال الفترة المذكورة.وتشمل الأهداف تعافي العوائد الاقتصادية، وتعزيز الابتكار الصناعي والعلمي والتكنولوجي بشكل ملحوظ، وتحقيق تخفيضات قابلة للقياس في التلوث والانبعاثات الكربونية.وقدمت الخطة 10 إجراءات ذات أولوية عبر 5 مجالات رئيسية تشمل توسيع الإمدادات عالية الجودة، وتسريع تحقيق الاختراقات في المنتجات المهمة مثل المواد الكيميائية الإلكترونية والبولي أوليفينات عالية الجودة، وتنمية المجمعات الكيميائية عالية الجودة والتجمعات الصناعية.