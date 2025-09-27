بكين تستهدف نمواً يزيد على 5% في صناعة البتروكيماويات





أرباح الشركات

تسعى الصين إلى تحقيق زيادة سنوية متوسطة بأكثر من 5% في القيمة المضافة لصناعات البتروكيماويات والكيميائيات خلال فترة عامي 2025-2026.وحددت الوثيقة الصادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات وعدد من الوكالات المركزية الأخرى بشكل مشترك -وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)- أهدافا رئيسية أخرى لتحقيق استقرار النمو في صناعات البتروكيماويات والكيميائيات خلال الفترة المذكورة.وتشمل الأهداف تعافي العوائد الاقتصادية، وتعزيز الابتكار الصناعي والعلمي والتكنولوجي بشكل ملحوظ، وتحقيق تخفيضات قابلة للقياس في التلوث والانبعاثات الكربونية.وقدمت الخطة 10 إجراءات ذات أولوية عبر 5 مجالات رئيسية تشمل توسيع الإمدادات عالية الجودة، وتسريع تحقيق الاختراقات في المنتجات المهمة مثل المواد الكيميائية الإلكترونية والبولي أوليفينات عالية الجودة، وتنمية المجمعات الكيميائية عالية الجودة والتجمعات الصناعية.

من ناحية أخرى، ارتفعت أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين بنسبة 0.9% على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، عاكسة الانخفاض البالغ 1.7% خلال الفترة بين شهري يناير إلى يوليو الماضيين.



وأظهرت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين أن إجمالي أرباح الشركات الصناعية التي تحقق إيرادات رئيسية سنوية لا تقل عن 20 مليون يوان، بلغ نحو 4.7 تريليون يوان خلال فترة الأشهر الثمانية.



ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا عن الهيئة أنه خلال شهر أغسطس الماضي، تعافت أرباح الشركات الصناعية الكبرى بشكل ملحوظ، مرتفعة بنسبة 20.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقارنة بانخفاض قدره 1.5% خلال يوليو الماضي. وارتفعت إيرادات أعمالها بنسبة 1.9% على أساس سنوي، أي بنقطة مئوية واحدة أسرع من الشهر السابق.