ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق
ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، اليوم، بدعم من توقعات متزايدة بمواصلة خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتراجع طفيف للدولار.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.2%) ليصل إلى (3752.43) دولار للأوقية، بينما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر بنسبة (0.3%) مسجلةً (3787.60) دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية (0.2%) مسجلًا (43.98) دولار للأوقية، ليحوم قرب أعلى مستوى له في 14 عامًا، في حين ارتفع البلاتين (0.3%) إلى (1420.45) دولار، وصعد البلاديوم (0.9%) إلى (1189.84) دولار.

مدعومة بإغلاق قياسي لـ«وول ستريت».. ارتفاع أسهم آسيا وتراجع «أوروبا»
مصانع GSK تسعى لحماية 2.5 مليار شخص
