مدعومة بإغلاق قياسي لـ«وول ستريت».. ارتفاع أسهم آسيا وتراجع «أوروبا»

انخفاض «كاك» و«داكس»

أنهت الأسهم الآسيوية تداولاتها على ارتفاع، مدعومة بإغلاق قياسي لبورصة وول ستريت الأسبوع الماضي، ولكن الأسهم الأوروبية تراجعت في بداية التداول.وارتفع مؤشر اس اند بي/ ايه اس كس في أستراليا بنسبة 0.4%، ليصل إلى مستوى 8810.90 نقطة، فيما ارتفع مؤشر كوسبي بكوريا الجنوبية بنسبة 0.7% ليصل إلى 3468.65 نقطة، في حين تراجع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 0.8% ليسجل 26344.14 نقطة، وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 3828.58 نقطة.وفي الأسهم الأوروبية انخفض مؤشر كاك 40 في فرنسا بنسبة 0.1% في بداية التداول ليصل إلى 7844.36 نقطة، في حين خسر مؤشر داكس في ألمانيا 0.6% ليصل إلى 23504.07 نقطة، ولم يتغير مؤشر فوتسي 10 في بريطانيا بصورة كبيرة، إذ ارتفع بأقل من 0.1% ليصل إلى مستوى 9225.17 نقطة.وكانت الأسهم الأوروبية قد تراجعت خلال تداولات الأسبوع الماضي، مدفوعة بهبوط أسهم البنوك وشركات التأمين شديدة التأثر بأسعار الفائدة، مع ترقب المستثمرين قرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) غداً.وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.15% إلى 555.79 نقطة بحلول الساعة 07:06 بتوقيت غرينتش، مدفوعاً بهبوط أسهم قطاعي البنوك والتأمين اللذين تراجع كل منهما بنحو 1%.