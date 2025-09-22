13.5 % ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية في 30 يوماً

سيارات كهربائية

200 ألف سيارة

أظهرت بيانات هيئة الجمارك الكورية الجنوبية ، أن صادرات كوريا زادت بنسبة 13.5% عن العام السابق في أول 20 يومًا من شهر سبتمبر الجاري.وبلغت قيمة الشحنات الصادرة 40.12 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 20 سبتمبر، مقارنة بـ 35.36 مليار دولار تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي.وكشفت البيانات أن الواردات زادت بنسبة 9.9% على أساس سنوي لتصل إلى 38.22 مليار دولار خلال الفترة، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 1.9 مليار دولار.وفي شهر أغسطس، ارتفعت الصادرات، وهي محرك النمو الاقتصادي الرئيسي للبلاد، بنسبة 1.3% على أساس سنوي إلى 58.4 مليار دولار، بفضل الطلب القوي على أشباه الموصلات.وكانت بيانات قد أظهرت أخيراً، أن السيارات الكهربائية شكّلت نحو 20% من السيارات المسجلة حديثاً في كوريا الجنوبية بأغسطس 2025، وهو رقم قياسي بعد إصدار شركات صناعة السيارات الكبرى سيارات جديدة.ومن بين 126.787 سيارة سُجلت حديثاً في البلاد الشهر الماضي، شكّلت السيارات الكهربائية 23.269 منها، أو 18.4%، وفقاً للبيانات التي جمعتها إحدى شركات لتتبع صناعة السيارات. وفي الفترة من يناير إلى أغسطس الماضيين، بلغت حصة السيارات الكهربائية 12.7%.ووصلت حصة السيارات الكهربائية إلى 2.4% من السيارات المسجلة عام 2020، ثم قفزت إلى 9.8% عام 2022، لكنها ظلت عند نحو 9% منذ ذلك الحين بسبب تباطؤ السوق.ومن المتوقع على نطاق واسع أن تتجاوز مبيعات السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية حاجز الـ200 ألف سيارة للمرة الأولى هذا العام.وعلى مدى الفترة من يناير إلى أغسطس، وصل عدد السيارات الكهربائية المسجلة حديثاً إلى 141.986 وحدة، مدفوعاً بإصدار سيارات جديدة إلى جانب شركات السيارات العالمية.