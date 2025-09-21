مودي للهنود: توقفوا عن استهلاك المنتجات الأجنبية

حملات مقاطعة

دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال كلمة له، اليوم، المواطنين إلى التوقف عن استهلاك المنتجات الأجنبية واللجوء لبدائل محلية في ظل توتر العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.وقال: «يجب أن نشتري المنتجات المصنوعة في الهند»، دون أن يذكر أي بلد بالاسم.وشدد مودي في كلمته قبل يوم واحد من تطبيق تخفيضات ضريبية واسعة النطاق على المستهلكين، على أن «الكثير من المنتجات التي نستخدمها يومياً مصنوعة في الخارج، ونحن لا نعلم، وعلينا التخلص منها».وطلب مودي، من أصحاب المتاجر أيضاً التركيز على بيع المنتجات محلية الصنع، مشيراً إلى أن ذلك سيعزز النمو الاقتصادي للبلاد. وزادت العديد من الشركات في الأسابيع الماضية من حملات الترويج لسلع محلية.ويحث مودي المواطنين على شراء السلع المصنوعة في الهند، بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوماً جمركية بنسبة 50% على السلع الهندية المستوردة، في حين بدأ مؤيدوه حملات لمقاطعة العلامات التجارية الأمريكية التي تحظى بشعبية كبيرة في الهند.وتُعتبر الهند التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة سوقاً رئيسية للسلع الاستهلاكية الأمريكية، وغالباً ما يتم شراؤها من متجر تجزئة أمريكي شهير. وعلى مر السنين، اتسع نطاق وصول العلامات التجارية الأمريكية إلى عمق المدن الصغيرة.ومن المتوقع أن يزور وزير التجارة الهندي بيوش جويال واشنطن هذا الأسبوع لإجراء محادثات تجارية، وسط جهود للحد من توتر العلاقات بين البلدين.