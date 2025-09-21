بعد الهجوم الإلكتروني.. هل يستمر تأخير رحلات الطيران بمطارات أوروبا؟





إصلاح الأعطال

أعلنت إدارة مطار بروكسل اليوم (الأحد) أنها طلبت من شركات الطيران إلغاء نصف الرحلات المغادرة المقررة غداً (الإثنين)، بسبب استمرار عطل بنظام تسجيل الوصول ناجم عن هجوم إلكتروني يوم الجمعة الماضية.وقال متحدث باسم المطار، إن شركة إدارة المطار، التي تزود عدداً من شركات الطيران في مطارات حول العالم بأنظمة تسجيل الوصول والصعود، لم تقدم بعد نسخة محدثة وآمنة من البرنامج تشتد الحاجة إليها لاستعادة تشغيل النظام بالكامل.وشهدت مطارات أوروبية كبرى من بينها مطارات بروكسل وهيثرو في لندن وبرلين، اضطرابات أمس، بسبب مشكلة «إلكترونية» أثّرت على برمجيات تزوّدها بها شركة «كولينز إيروسبيس».وأعلن مطار العاصمة الألمانية (برلين)، أنه يتوقع من جديد حدوث تأخيرات طويلة ومشاكل إضافية خلال رحلات غد، بسبب استمرار تداعيات الهجوم الإلكتروني.وقال متحدث باسم المطار، إنه من المتوقع أن يبلغ عدد المسافرين غداً نحو 95 ألف شخص، أي أكثر بكثير من العدد المعتاد في يوم إثنين عادي، الذي يراوح بين 75 ألفاً و85 ألف شخص.وقال المتحدث إنه لا يزال من غير الواضح متى سيتم إصلاح الأعطال التقنية في تسجيل الدخول وتسليم الأمتعة، وتابع: «لا يوجد حتى الآن أي رفع لحالة الإنذار».وأضاف: «تشغيل المطار صباح غد سيكون بمثابة تحدٍ جسيم، فأيام الإثنين عادة ما تكون مزدحمة بسبب رحلات رجال الأعمال في ساعات الصباح الباكر ومنتصف النهار».