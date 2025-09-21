20 % من السيارات بكوريا الجنوبية في أغسطس كهربائية

تجاوز المبيعات

أظهرت بيانات أن السيارات الكهربائية شكّلت نحو 20% من السيارات المسجلة حديثاً في كوريا الجنوبية بأغسطس 2025، وهو رقم قياسي بعد إصدار شركات صناعة السيارات الكبرى سيارات جديدة.ومن بين 126.787 سيارة سُجلت حديثاً في البلاد الشهر الماضي، شكّلت السيارات الكهربائية 23.269 منها، أو 18.4%، وفقاً للبيانات التي جمعتها إحدى شركات لتتبع صناعة السيارات. وفي الفترة من يناير إلى أغسطس، بلغت حصة السيارات الكهربائية 12.7%.وبلغت حصة السيارات الكهربائية 2.4% من السيارات المسجلة عام 2020، ثم قفزت إلى 9.8% عام 2022، لكنها ظلت عند نحو 9% منذ ذلك الحين بسبب تباطؤ السوق.ومن المتوقع على نطاق واسع أن تتجاوز مبيعات السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية حاجز الـ200 ألف سيارة للمرة الأولى هذا العام.وعلى مدى الفترة من يناير إلى أغسطس، وصل عدد السيارات الكهربائية المسجلة حديثاً إلى 141.986 وحدة، مدفوعاً بإصدار سيارات جديدة إلى جانب شركات السيارات العالمية.