النفط إلى 67 دولاراً.. وخام أمريكا 63 دولاراً





خفض الفائدة

انخفضت أسعار النفط في آخر جلسة تداول لها، إذ طغى تأثير المخاوف بشأن زيادة الإمدادات وتراجع الطلب على إثر التوقعات بزيادة الاستهلاك مع أول خفض لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 76 سنتًا بما يعادل 1.1% إلى 66.68 دولار للبرميل عند التسوية.وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89 سنتًا أو 1.4% إلى 62.68 دولار. وسجّل الخامان القياسيان مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.وقال رئيس إحدى شركات النفط ليبو أندرو ليبو: «لا تزال إمدادات النفط قوية، و «أوبك» تُقلّص تخفيضات إنتاجها، ولم نلحظ أي تأثير على صادرات النفط الخام الروسية نتيجة العقوبات».وقال الشريك لدى إحدى الشركات جون كيلدوف: «إن خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في المستقبل لن يدعم على الأرجح أسواق النفط، لأنه سيؤدي إلى إضعاف الدولار، ما يجعل شراء النفط أكثر كلفة».وأضاف: «سيتعين على مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يكون أكثر جرأة مما كان عليه. نحن بحاجة إلى زيادة بمقدار 50 نقطة أساس لتحفيز الطلب. إجراءات البنك المركزي الأمريكي لا تُترجم إلى نمو في سوق الخام بسبب العوامل الأساسية المحركة للسوق».وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قد خفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء الماضي، وأشار إلى احتمال تطبيق المزيد من التيسير النقدي في إطار استجابته لمؤشرات ضعف في سوق العمل. وعادةً ما يؤدي انخفاض تكاليف الاقتراض إلى تعزيز الطلب على الخام ودفع أسعاره للارتفاع.